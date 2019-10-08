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Приостановка авиасообщения с Грузией

Грузия за два месяца потеряла $113 млн из-за запретов на полеты из России

Россияне по-прежнему находятся на первом месте по количеству посещений Грузии

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Сфера туризма в Грузии в июле и августе потеряла $113 млн из-за ввода временного запрета на полеты из РФ. Об этом во вторник заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании IMEDI.

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"Наша страна в первом квартале получила прибыль в размере $1,5 млрд, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Денежные показатели отдельно взятого второго квартала превышали аналогичный период за прошлый год на 8,4%. Опираясь на эти цифры, мы ожидали, что в третьем квартале был бы зафиксирован беспрецедентно высокий показатель. <...> Уже в июле наша страна в индустрии туризма потеряла $57 млн, а что же касается августа, то тут у нас недостача составила $56 млн", - сказала Квривишвили.

По данным администрации туризма, россияне совершили с января по сентябрь текущего года более 1,2 млн визитов в Грузию, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год. Россияне по-прежнему находятся на первом месте по количеству посещений Грузии. За гражданами РФ следуют азербайджанцы. С января по сентябрь 2019 года граждане Азербайджана совершили более 1,1 млн визитов в Грузию. Тройку лидеров замыкают граждане Армении, которые более 993 тыс. раз посетили Грузию за девять месяцев.

Теги
ГрузияРоссияПриостановка авиасообщения с Грузией
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