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Минпромторг считает необоснованными заявления о перебоях в поставках воды из-за маркировки

Оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет, отметил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заявления о возможном росте цен или перебоях в поставках бутилированной питьевой воды из-за проведения эксперимента по маркировке этой продукции являются преждевременными. Об этом заявил ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

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Сроки проведения эксперимента, который направлен на борьбу с контрафактом, должны быть определены в декабре. При этом в "Опоре России" считают, что введение маркировки на питьевую воду может привести к росту цен и перебоям в поставках продукции из-за рубежа. Соответствующее письмо (есть в распоряжении ТАСС) организация направила главе Минпромторга Денису Мантурову.

"До проведения соответствующего добровольного эксперимента любые предположения насчет возможных затрат и опасения о перебое поставок того или иного товара после введения маркировки некорректны и не имеют объективного основания", - заявил Евтухов ТАСС, комментируя опасения "Опоры России".

Обязательная маркировка в РФ действует в отношении изделий из натурального меха и табачной продукции (сигарет и папирос), внедряется в сфере лекарств, обуви, ряде товаров легкой промышленности, молочной продукции, духах и в других товарных категориях, напомнил замминистра. "Оснований для роста цен в связи с внедрением системы по уже маркируемым товарам для конечного потребителя нет. Также не были выявлены сложности для легальных производителей и импортеров", - отметил он.

При этом маркировка, по мнению Евтухова, является эффективным инструментом борьбы с нелегальной продукцией. Для минеральной воды планируется применять цифровой код Data Matrix, сообщил он. По оценке оператора системы (ООО "Оператор-ЦРПТ"), среди основных плюсов такого решения - отсутствие необходимости переоборудования линий для печати и распознавания кода для большинства участников. Код можно напечатать стандартным принтером и просканировать в магазине базовым двумерным сканером. "Согласование ключевых подходов, а также оценку затрат участников планируется провести в рамках указанного эксперимента", - резюмировал замминистра.

В июле 2019 года стало известно, что Роспотребнадзор направил в Минпромторг предложение о маркировке минеральной воды для предотвращения производства и оборота контрафактной продукции в стране.

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