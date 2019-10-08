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Bloomberg: танкер с российским СПГ направляется к побережью Пуэрто-Рико

Заместитель председателя правления "Новатэк" Марк Джетвей заявил агентству, что компания напрямую или косвенно продает газ в 26 стран, поэтому он не может комментировать эту поставку

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Танкер Catalunya Spirit, перевозящий российский сжиженный природный газ (СПГ), достигнет побережья Пуэрто-Рико 30 октября. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg, которому удалось ознакомиться с данными о передвижении судов.

По данным Bloomberg, судно перевозит партию СПГ, поступившего с терминала "Ямал СПГ" российской компании "Новатэк" и перегруженного в терминале бельгийского порта Зебрюгге. Агентство приводит данные Управления энергетической информации Министерства энергетики США, согласно которым Пуэрто-Рико для обеспечения населения электричеством в основном полагается на энергоносители, в том числе газ. Тот факт, что груз из Арктики достигнет Карибского моря, указывает на быстрое развитие торговли СПГ, а также подчеркивает, что некогда премиальный источник энергии становится все более доступным для мелких покупателей, указывает агентство.

Заместитель председателя правления "Новатэк" Марк Джетвей указал в электронном письме, направленном Bloomberg, что компания напрямую или косвенно продает газ в 26 стран, поэтому, по его словам, он не может комментировать данную поставку. "Скажу, что мы с нетерпением ждем поставки СПГ по конкурентным ценам на все мировые рынки, которые нуждаются в природном газе, включая США и территорию Пуэрто-Рико <...>", - приводит Bloomberg его слова.

"Новатэк" является одним из крупнейших российских независимых производителей природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены в Ямало-Ненецком автономном округе.

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