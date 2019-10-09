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ПФР предусмотрел 4,4 млрд рублей в 2020 году на досрочные пенсии безработным

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пенсионный фонд России предусмотрел в своем бюджете на 2020 год 4,4 млрд рублей на выплаты россиянам пенсий, которые назначаются досрочно в связи с невозможностью трудоустройства. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета ПФР на 2020-й и плановый период 2021-2022 годов.

"Расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, <...> запланированы в 2020 году в сумме 4,4 млрд рублей, в 2021 году - 5,6 млрд рублей, в 2022 году - 6,4 млрд рублей", - говорится в документе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ПФР, граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при отсутствии возможности трудоустройства.

"По данным на 1 июля, таких получателей было 23,5 тыс. человек", - сказали ТАСС в фонде.

Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему гражданину, помимо основных документов, необходимо предложение органа службы занятости о направлении на пенсию по старости досрочно, пояснили в Пенсионном фонде.

"При назначении досрочной пенсии безработные граждане снимаются с учета в качестве безработных со дня ее назначения. Так же, как и на страховые пенсии, на досрочную пенсию безработным будут распространяться все производимые индексации пенсии", - добавили в пресс-службе.

В России с 2019 года началось плавное повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Согласно новому законодательству, женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет попадают в категорию граждан предпенсионного возраста.

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