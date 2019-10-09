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Банк "Открытие" рефинансирует госдолг Забайкалья на 2 млрд рублей

Операцию планируют выполнить до конца года

ЧИТА, 9 октября. /ТАСС/. Банк "Открытие" рефинансирует госдолг Забайкальского края на 2 млрд рублей до конца 2019 года. Об этом в среду сообщил журналистам управляющий банком в регионе Станислав Красноярский.

В сентябре в рамках Восточного экономического форума правительство края и банк подписали соглашение, которое, в том числе предусматривает рефинансирование госдолга по сниженной ставке.

"Первым шагом (в сотрудничестве банка с региональными властями - прим. ТАСС) стало открытие кредитно-гарантийного лимита на Забайкальский край, в рамках которого уже подписаны два контракта на рефинансирование государственного долга на 2 млрд рублей. Эти средства по более низкой цене мы рефинансируем до конца года", - сказал Красноярский на пресс-конференции, посвященной открытию в Чите нового офиса банка.

Государственный долг Забайкальского края, с учетом бюджетных кредитов, составляет около 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за четыре последних года. При этом, по словам Красноярского, общий объем коммерческого долга края составляет около 11 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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