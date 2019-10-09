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Всемирный банк понизил прогноз роста российской экономики до 1%

Аналитики отметили, что замедление экономического роста России обусловлено слабыми инвестициями и низким ростом торговли, а также снижением промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление роста российской экономики до 1% в 2019 году. Об этом говорится в докладе Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года. Ранее ВБ ожидал роста российской экономики на уровне 1,2%.

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"Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году", - говорится в документе.

ВБ также понизил прогноз роста ВВП России на 2020 год с 1,8% до 1,7%. По мнению экспертов банка, в 2021 году рост составит 1,8%.

Причины замедления экономики

Отмечается, что замедление экономического роста России обусловлено несколькими факторами, которые, в свою очередь, усугубляются продлением экономических санкций.

Негативное влияние на экономический рост страны оказали такие факторы, как слабые инвестиции и низкий рост торговли, а также снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Влияние на экономический рост также оказало загрязнение основных нефтепроводов в Европу, что привело к нарушению производства энергии.

Негативно сказалось и снижение объема розничных продаж из-за повышения с начала года налога на добавленную стоимость (НДС), а также ужесточение денежно-кредитной политики. Динамика частных инвестиций остается невысокой из-за неопределенности в политике и предпосылок замедления экономического роста, связанных с демографическими рисками и отсутствием рыночной конкуренции, отмечают в ВБ. Там также полагают, что рост экономики ниже ожиданий в России может распространиться на Центральную и Восточную Европу, а также на Южный Кавказ, которые поддерживают с ней тесные торговые и финансовые связи.

В то же время ВБ выделяет начало реализации национальных проектов как один из факторов, способных поддержать рост экономики России в 2020 году.

Цены на нефть

С июня 2019 года аналитики ВБ не изменили свой прогноз относительно цен на нефть. В 2019 году они ожидают снижения цены на 3,4%, в 2020 году - на 1,5%, в 2021 году ожидается увеличение цены на 0,7%.

Авторы отчета отмечают, что, поскольку Саудовская Аравия полностью восстановила добычу нефти после атаки на нефтяные объекты, эффект от нападения является кратковременным и не влияет на текущие прогнозы. Тем не менее, инцидент в Саудовской Аравии является напоминанием о волатильности цен на энергоносители и о потенциальных рисках для таких экспортеров нефти как Азербайджан, Казахстан и Россия.

Новые санкции

Возобновление конфликта в Сирии или на Украине, а также военные разногласия с НАТО могут привести к введению новых санкций против России и Турции, отмечается в докладе Всемирного банка.

"Возобновление конфликта в Сирии или на Украине, а также военные разногласия с НАТО могут вызвать новые санкции против России и Турции", - говориться в отчете.

Нарастание торговой напряженности между США и Китаем также может нанести ущерб некоторым экономикам региона Европы и Центральной Азии, особенно в секторе энергетики и экспорта металлов.

Всемирный банк в своем докладе отметил замедление темпов роста экономики в Европе и Центральной Азии. В 2019 году экономический рост в регионе составит 1,8%. Этот прогноз - самый низкий за последние четыре года - отражает снижение темпов экономического роста в Российской Федерации и в Турции - двух крупнейших экономиках региона. В то же время в докладе отмечаются уверенные темпы роста в других частях региона, в том числе в странах Центральной Европы, Центральной Азии и Закавказья.

Прогноз по региону подвержен значительным негативным рискам, несмотря на недавнее смягчение условий кредитования на мировых рынках финансирования, считают во Всемирном банке. Низкая экономическая активность в России может снизить приток денежных переводов, которые составляют значительную долю доходов в Киргизии, Молдавии, Таджикистане и на Украине. Замедление роста в Китае, который продолжает расширять свою роль в торговле в регионе, может повлиять на экспортеров биржевых товаров в Центральной Азии.

Финансовый стресс в Турции не распространился на соседние экономики, однако является серьезным напоминанием о рисках, связанных с внезапными изменениями настроений инвесторов. Эти риски особенно велики для стран с сохраняющимся дисбалансом, в том числе в странах с большим дефицитом счета текущих операций, значительной зависимостью от изменчивых притоков капитала, высоким уровнем внешнего долга или с большой долей займов в иностранной валюте. К таким странам относятся Белоруссия, Хорватия, Грузия, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Украина.

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