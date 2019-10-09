Всемирный банк прогнозирует снижение доли трудоспособного населения в России в 2020 году

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Доля людей трудоспособного возраста в России, Белоруссии, Молдавии, на Украине, а также в Армении, Азербайджане и Грузии достигнет пикового значения почти в 65% к 2020 году, после чего начнет снижаться и к 2075 году достигнет около 55%, говорится в отчете Всемирного банка.

В документе отмечается, что доля людей трудоспособного возраста в указанных странах в 2020 году достигнет максимального значения среди всех стран Европы и Центральной Азии.

"Быстрое старение населения оказывает серьезное влияние на рынок труда. Хотя доля населения в возрасте 20-65 лет (потенциальное трудоспособное население - ТАСС) постепенно увеличивается в большинстве стран, это происходит за счет сокращения доли детей. К 2020 году численность рабочей силы достигнет своего пика почти во всех странах региона, по мере старения рабочая сила начнет сокращаться - до 55-58% в 2040 году и до 50-55% в 2075 году, что затронет все аспекты экономики в каждой стране Европы и Центральной Азии", - поясняется в отчете.

По оценке Минэкономразвития РФ, естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года, с 2024 года начнется естественный прирост населения. Согласно документам МЭР, увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - как за счет естественного, так и миграционного приростов. В результате, по оценкам министерства, среднегодовая численность населения Российской Федерации вырастет с 146,8 млн человек в 2018 году до 147,7 млн человек в 2022 году, а к 2024 году может достигнуть 148,7 млн человек.