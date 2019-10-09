В Счетной палате рассказали, во сколько обошелся переход на цифровое телевещание

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Переход с аналогового телесигнала на цифровой, осуществляемый в рамках Федеральной целевой программы "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы", обошелся в 167,5 млрд рублей. Программа достигла целевых результатов. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты, поступившем в среду в ТАСС.

"Всего на реализацию программы из различных источников было направлено 167,5 млрд рублей, в том числе 97,1 млрд рублей бюджетных средств. Почти половина из них (43,7 млрд рублей) была направлена на строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания, которое выполнял государственный оператор "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). Для достижения целей программы это предприятие построило и модернизировало 5040 объектов вещания и создало 84 центра формирования мультиплексов", - сказано в сообщении.

В Счетной палате отметили, что в целом переход российского телевидения на цифру достиг целевых показателей: 98,4% граждан могут бесплатно принимать в цифре 20 телеканалов первого и второго мультиплексов. При этом в системе управления реализацией программы Счетная палата выявила некоторые недостатки. "По ходу реализации текст программы менялся девять раз, в том числе менялись ее задачи и целевые индикаторы, причем окончательную редакцию программы утвердили всего за 16 дней до ее завершения", - указано в сообщении.

Прогресс в реализации программы контролировали "только по ходу строительства инфраструктуры". Когда в 2015 году продлевали сроки ее реализации, не было учтено продолжение работы по информированию населения о переходе на цифровое вещание, в связи с чем "данные задачи решались уже вне мероприятий программы, в том числе РТРС".

"Несмотря на то, что программа завершена, работы по учету и оформлению построенных объектов не закончены. Однако уже в период проведения проверки и в том числе в связи с началом проверки эта работа активизировалась, как со стороны РТРС, так и со стороны Росимущества", - говорится в сообщении.

О переходе на цифровое телевещание

Переход на цифровое вещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Жители России получают бесплатный доступ к 20 каналам первого и второго мультиплексов. В первый входит 10 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов: Первый канал, "Россия-1", "Матч-ТВ", НТВ, Пятый канал, "Россия-К", "Россия-24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Второй мультиплекс включает в себя каналы "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".