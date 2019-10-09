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Кризис на Украине

Шахтеры Донбасса требуют от правительства выплаты долгов по зарплате

Рабочие также заявили о намерении перенести акцию в столицу в случае невыполнения их требований

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Шахтеры в Луганской области отказываются спускаться в забой, требуя от правительства незамедлительно погасить долги по зарплате. Об этом сообщил в среду глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

"Если 9 октября на заседании кабинета министров не будет принято необходимых решений, ответственность за массовые протесты полностью ляжет на правительство", - заявил глава профсоюзов.

Он сообщил, что рабочие шахты "Горная" ГП "Первомайскуголь" вторые сутки не спускаются в забой, требуя выплатить долги по зарплате. При этом шахтеры заявили о намерении перенести акцию в столицу в случае невыполнения их требований. Соответствующую телеграмму горняки уже направили премьер-министру Алексею Гончаруку.

По информации Волынца, с теми же требованиями 8 октября прекратили добычу угля горняки госпредприятия "Шахта "Новодружеская", входящего в состав ОАО "Лисичанскуголь". Забойщики соседней шахты имени Капустина в городе Привольнянске предупредили администрацию предприятия, что со второй смены также прекратят работу.

"Нарушено конституционное право 25 тыс. шахтеров на своевременную оплату труда. Десятки тысяч шахтерских семей лишены средств к существованию, начались стихийные акции протеста в Луганской и Донецкой областях", - подчеркнул лидер НПГУ.

На прошлой неделе правительство предложило внести изменения в госбюджет на 2019 год о дополнительном финансировании отрасли на 1 млрд гривен (около $40 млн), погасив за счет этих средств задолженность по заработной плате перед шахтерами.

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