РФПИ, Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" закрыли сделку по созданию СП

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и "Мегафон" завершили сделку по созданию совместного предприятия (СП) в области социальной электронной коммерции в России и странах СНГ, сообщается в пресс-релизе фонда.

Отмечается, что контрольным пакетом акций СП AliExpress Россия владеют российские компании, а совет директоров включает представителей Alibaba Group, "Мегафона", Mail.ru Group и РФПИ.

Председателем совета директоров совместного предприятия станет генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев. Стороны назначили двух генеральных содиректоров: главу AliExpress Россия Лю Вэя и первого заместителя генерального директора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева.

В сообщении также указано, что в рамках партнерства AliExpress Россия и Mail.ru Group заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое подразумевает, помимо прочего, обмен трафиком и продуктовые инициативы.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, уже сейчас партнерство обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции более чем 50% населения России, а российские поставщики получили возможность выхода на 1,5 млрд пользователей в Китае и по всему миру. "РФПИ ожидает новых совместных инвестиций и возможностей в других проектах", - отметил он.

О совместном предприятии

В июне РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru подписали финальное соглашение о создании совместного предприятия AliExpress Россия для интеграции ключевых российских потребительских интернет- и e-commerce-платформ.

Доля "Мегафона" в AliExpress Россия составит 24,3%, РФПИ - 12,9%, Mail.ru - 15%. Alibaba Group инвестирует 100 млн долларов и сделает частью СП бизнес AliExpress в России, который включает в себя текущую локальную и трансграничную деятельность международной платформы электронной коммерции AliExpress.