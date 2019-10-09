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Северный Кавказ

Власти Чечни предложили расчистить русла рек протяженностью 155 км для оздоровления Терека

Также предлагается снизить объем отведения загрязненных сточных вод путем строительства, реконструкции очистных сооружений канализации

ГРОЗНЫЙ, 9 октября. /ТАСС/. Власти Чечни внесли предложение в федеральные ведомства о разработке и реализации проекта "Оздоровление Терека", в рамках которого планируется расчистить русла рек протяженностью более 150 км. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

"В целях улучшения экологического состояния бассейна реки Терек направлены письма с предложением о рассмотрении возможности разработки и реализации федерального проекта "Оздоровление Терека". Предложение включает в себя мероприятия, направленные на снижение объема отведения в водные объекты бассейна реки Терек загрязненных сточных вод путем строительства, реконструкции очистных сооружений канализации с 27,2 млн кубических метров до 17,1 млн кубических метров. Кроме того, предлагается улучшение экологического состояния водных объектов бассейна реки Терек путем расчистки русел рек протяженностью 154,95 км", - отметили в пресс-службе.

По данным министерства, загрязнение реки в регионе связано со сбросами хозяйственно-бытовых сточных вод. "Из-за высокого антропогенного воздействия качество воды в реке Терек характеризуется в диапазоне от "умеренно загрязненная" до "очень грязная". Рассчитываем, что включат в нацпроект до 2024 года", - сказали в региональном министерстве.

Терек протекает по территории шести субъектов РФ: Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чечни, Ингушетии, Дагестана. Река протяженностью 623 км впадает в Каспийское море.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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