Власти Дагестана выделили около 11 млн рублей на улучшение водоснабжения одного из сел

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /Корр. ТАСС /. Власти Дагестана обеспечат село Кадыротар с населением более 800 человек новой артезианской скважиной для улучшения водоснабжения, на эти цели объявлен аукцион с начальной суммой контракта порядка 11 млн рублей, следует из размещенной на сайте госзакупок информации.

"Заказчиком аукциона на выполнение работ по строительству артезианской скважины для водоснабжения села Кадыротар Хасавюртовского района Дагестана выступает муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" администрации района. Начальная цена контракта более 10,7 млн рублей. Источник финансирования - республиканский бюджет", - говорится в аукционной документации.

Заявки от участников торгов принимаются до 15 октября. Работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня подписания контракта.

Согласно документации, в настоящее время в селе функционирует одна скважина, пробуренная в 1973 году, вода из нее поступает с высоким содержанием сероводорода, а расхода в 30 кубометров в сутки не достаточно для обеспечения всех нужд населения села.

Село Кадыротар расположено в 21 километре к северу от города Хасавюрт. Согласно переписи населения, проведенной в 2010 году, в нем проживает чуть более 800 человек.

В Дагестане реализуется республиканский проект "Мой Дагестан - моя вода", в рамках которого из республиканского бюджета впервые выделено 1,7 млрд рублей на улучшение водоснабжения в 50 населенных пунктах. Средства направлены на строительство и модернизацию 30 объектов водоснабжения, 25 из которых будут введены в эксплуатацию в текущем году.