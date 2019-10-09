Акции МТС растут на 2% после решения компании не проводить делистинг с Нью-Йоркской биржи

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Акции МТС выросли на Мосбирже на 1,97%, до 266,05 рубля за бумагу свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции растут на заявлении основного бенефициара АФК "Система" Владимира Евтушенкова о том, что МТС не будет проводить делистинг с Нью-Йоркской биржи. По его словам, решение об этом уже принято.

Максимальный рост акций МТС в ходе сегодняшних торгов составил 2,89%, до 268,45 рубля за бумагу.

Основным акционером МТС является АФК "Система" - эффективная доля группы в капитале оператора составляет 50,0053% (с учетом косвенного участия через подконтрольные группе компании). В свободном обращении находится 45,8% уставного капитала МТС - 8,1% акций компании и ADR на 37,7% акций МТС. Четверть акций оператора, находящихся в свободном обращении, торгуются на Московской бирже, а три четверти - на Нью-Йоркской бирже.