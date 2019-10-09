Титов считает, что для роста экономики ключевая ставка ЦБ не должна превышать инфляцию

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Ключевая ставка Банка России не должна превышать уровень инфляции, что позволит обеспечить устойчивый рост экономики. Такое мнение высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на Международной финансово-экономической конференции "Актуальный диалог" в Российском экономическом университете им. Плеханова.

"Чем выше процентная ставка, тем ниже рост [экономики]. Все страны борются за то, чтобы как можно сильнее сократить ставку, чтобы раскачать рост. У нас же в августе была дефляция, даже если по результатам года 3% будет инфляция, все равно ставка ЦБ 7% при средней рентабельности 3-4% по экономике - это "стоп", а не рост. В таких условиях никакая экономика развиваться не может", - считает бизнес-омбудсмен.

Он отметил, что России необходимо использовать пример западных стран, которые стремятся обеспечить отрицательную разницу между инфляцией и ключевой ставкой.