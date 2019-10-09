Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Потребление товаров и услуг выросло в России с 1992 года более чем в 500 раз

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что за этот период был накоплен значительный опыт защиты прав потребителей как властными органами, так и гражданским обществом

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Потребление товаров и услуг в России с принятия в 1992 году закона "О защите прав потребителей" увеличилось более чем в 500 раз. Об этом в среду сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

"За прошедшие практически три десятилетия, с 1992 года - года принятия закона "О защите прав потребителей", в нашей стране произошел многократный рост потребления товаров и услуг - в номинальном выражении более чем в 500 раз. За этот период накоплен значительный опыт защиты прав потребителей как властными органами, так и гражданским обществом в лице общественных объединений потребителей. Но и сегодня закон "О защите прав потребителей" является одним из наиболее востребованных законодательных актов, постоянно развивается и актуализируется", - сказала она.

Попова добавила, что при участии Роспотребнадзора в этот закон с 2005 года были внесены 29 уточняющих изменений, а также более 50 изменений в другие законодательные акты.

Федеральный закон от 7 февраля 1992 года "О защите прав потребителей" регулирует отношения между потребителями и изготовителями товаров, а также устанавливает права потребителей на приобретение товаров надлежащего качества и безопасных для жизни.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Росрыболовство повысило оценку доходов от крабовых аукционов до 135-140 млрд рублей
Предыдущая оценка ведомства составляли 125,5 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС