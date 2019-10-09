Совфед одобрил закон об участии созданных госкорпорациями НПФ в системе страхования

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий возможность участия в системе гарантирования прав застрахованных лиц негосударственных пенсионных фондов (НПФ), акционерами которых являются государственные корпорации.

Сейчас участником системы гарантирования прав застрахованных лиц признается НПФ, если его акционерами являются физические или юридические лица, созданные в форме хозяйственного общества. Каких-либо ограничений в отношении лиц, которые могут быть акционерами НПФ, не устанавливается, при этом юридические лица других организационно-правовых форм не могут быть акционерами НПФ.

"Предлагаемое законопроектом изменение будет способствовать сбалансированному развитию системы гарантирования прав застрахованных лиц и окажет положительное влияние на развитие негосударственного пенсионного страхования", - говорится в пояснительной записке документа.

Деятельность госкорпораций носит специальный характер, установленный федеральными законами о создании указанных юридических лиц, отмечают инициаторы закона.