В Зимбабве тарифы на электроэнергию повышены на 320%

ПРЕТОРИЯ, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Зимбабве в условиях жесткой нехватки бюджетных средств увеличило тарифы на электроэнергию на 320%. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

"Данная мера позволит государственным энергетическим компаниям увеличить производство электроэнергии и сократить время веерных отключений", - подчеркнул национальный регулятор энергетики. Отключения электроэнергии на предприятиях и в жилом секторе Зимбабве длятся сейчас до 18 часов в сутки. В результате многие производства вынуждены работать лишь в ночное время, когда спрос на электроэнергию ослабевает.

Ситуация значительно ухудшилась в последние месяцы в связи с небывалой засухой, что привело к падению до критического уровня воды в водохранилищах национальных ГЭС.

Выступая 1 октября в парламенте с обращением к нации, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва призвал граждан набраться терпения в ожидании выхода страны из экономического кризиса. Он подчеркнул, что экономика Зимбабве находится "в полумертвом состоянии".

Попытки правительства возродить экономику страны наталкиваются на значительные трудности. Так, ставка ЦБ Зимбабве по национальной валюте достигает 70% годовых, продолжается сильный рост потребительских цен. Официально правительство запретило до февраля 2020 года публиковать данные о размере инфляции. Независимые специалисты оценивают ее в 230-570% годовых. Против Зимбабве также продолжают действовать западные санкции.