Росрыболовство повысило оценку доходов от крабовых аукционов до 135-140 млрд рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Росрыболовство повысило оценку доходов бюджета РФ от проведения крабовых аукционов до 135-140 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Илья Шестаков в кулуарах выставки "Золотая осень".

Предыдущая оценка Росрыболовства составляла 125,5 млрд рублей.

"Пока до конца сложно делать прогнозы, но, я думаю, что по другим лотам мы планируем, что будет конкурентная борьба. Мы видим, что по ряду лотов цены возросли практически в полтора раза, поэтому, я думаю, что порядка 135-140 млрд рублей возможно будет собрать. Но посмотрим по результатам", - сказал он.

По оценкам Шестакова, пока стартовавшие 7 октября крабовые аукционы проходят позитивно. За два дня проведения аукционов Росрыболовству уже удалось продать лоты на общую сумму 46 млрд рублей, сообщил глава ведомства. В то же время он добавил, что пока борьба идет не по всем лотам, а только по нескольким. При этом по многим лотам сформирована цена с одним шагом от начального, а на шесть лотов на добычу глубоководных крабов заявок не поступило.

Шестаков напомнил, что последний аукцион на добычу краба состоится 15 октября, а затем организаторам потребуется еще три дня на подведение окончательных итогов и их опубликования. "До 1 ноября у нас все будет заключено и, соответственно, новые компании-победители, которые смогут предоставить документы для заключения договоров и подпишут договор со своей стороны, получат квоты уже с 2020 года", - подчеркнул Шестаков. Он добавил, что среди подавших заявки участников все крупные рыбодобывающие компании.

Об аукционах

Закон, который предусматривает введение квоты на добычу (вылов) краба в инвестиционных целях, подписан президентом России Владимиром Путин 1 мая 2019 года. На этот вид квоты предполагается выделение 50% общего допустимого улова краба. Доли квот закрепляются за пользователями на 15 лет по результатам проведения аукционов, на победителя аукциона возлагается обязательство по строительству на территории России объектов, перечень которых определяет правительство.

Согласно подписанным председателем правительства России Дмитрием Медведевым документам, распределение квот на добычу краба состоится до 1 ноября. Победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года. При этом документами предусматривается строительство 41 судна для добычи краба: 31 для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и 10 для Северного рыбохозяйственного бассейна. Примерная стоимость каждого проекта - 1 млрд рублей с возможностью корректировки в зависимости от комплектации судна.