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В Роспотребнадзоре рассказали, что потребители в России стали обдуманнее совершать покупки

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила, что "тренд нового поколения покупателей - покупать реже, но качественные товары"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Потребители в России стали совершать более обдуманные покупки и отдавать предпочтение качественным товарам. Об этом сообщила в среду руководитель ведомства Анна Попова, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

"По данным опроса, в России 40% респондентов всегда читают информацию на этикетке перед покупкой, этот показатель выше, чем в Европе - 32%. Российские потребители совершают покупки более обдуманно. Время безудержного шопинга прошло. Тренд нового поколения покупателей - покупать реже, но качественные товары", - сказала она.

Попова также отметила, что 42% обращений граждан относятся к сфере розничной торговли. Потребителей волнуют проблемы с качеством, безопасностью и маркировкой товаров.

Защита прав потребителей

Анна Попова также сообщила, что региональные программы по защите прав потребителей, по данным на 2019 год, реализуются в 83 субъектах Российской Федерации из 85. 

"Хочу отметить, что в начале 2000-х годов региональные программы по защите прав потребителей были приняты лишь в 10 субъектах Российской Федерации, к 2016 году - в 20 субъектах, в настоящее время программные документы утверждены и реализуются в 83 субъектах", - сказала она.

Попова уточнила, что в 82 субъектах РФ были созданы координационно-совещательные органы для работы по защите прав потребителей. В 44 субъектах при территориальных органах Роспотребнадзора работают консультативные советы по защите прав потребителей. По словам руководителя ведомства, в органы местного самоуправления поступает более 300 тыс. обращений в год.

Обращения поребителей

В ведомстве расскащзали, что число жалоб потребителей на нарушения в сфере услуг растет, по итогам прошлого года они составили 58% от всего количества обращений в Роспотребнадзор.

"Только в 2018 году мы рассмотрели более 1 млн обращений граждан. Для примера - в 1996 году таких обращений было рассмотрено в 60 раз меньше, стабильно растет число жалоб на нарушения прав потребителей в сфере услуг, доля которых в прошедшем году составила 58%", - сказала Попова.

Попова отметила, что возможность обратной связи является приоритетной для ведомства. По ее словам, личный прием граждан ведется в 640 консультационных центрах и пунктах во всех регионах России. Помимо этого, работают телефонная "горячая линия" и электронные формы для обращений, доля последних составляет более 80%.

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