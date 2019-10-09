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Силуанов: решение о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства не принято

Решение о сокращении срока пребывания в РФ для признания резидентства не принято - Силуанов.

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Матвиенко просит Силуанова разработать меры наказания за срыв строительства объектов ФАИП
Спикер Совфеда указала на огромное количество выброшенных замороженных федеральных средств
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