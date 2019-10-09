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Nissan отзывает в России почти 162 тыс. автомобилей

Речь идет о моделях Note и Tiida
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Дилер Nissan - ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" - отзывает в России 161 957 автомобилей моделей Note и Tiida. Речь идет о транспортных средствах, произведенных с января 2007 года по август 2014 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможная неисправность пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. В некоторых случаях такая неисправность может привести к некорректному срабатыванию подушки безопасности", - говорится в сообщении.

На авто, попадающих под отзыв, будут заменены газогенераторы подушки безопасности пассажира.

Теги
Россия
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