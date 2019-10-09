Иностранные компании не получат субсидии на создание центра борьбы с кибератаками

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Иностранные компании и организации с преимущественным офшорным иностранным участием не могут рассчитывать на субсидии на создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Об этом говорится в утвержденных правительством РФ правилах предоставления субсидий из федерального бюджета на создание такого центра, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, субсидию будет предоставлять Минкомсвязи по результатам конкурсного отбора. Одним из критериев конкурсного отбора станет наличие у организации-кандидата лицензии на работу со сведениями, составляющими гостайну. Также компания должна иметь успешный опыт реализации проектов в сфере кибербезопасности за последние три года. Согласно правилам, соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено только с организацией, которая не является иностранным юридическим лицом. Также субсидии не сможет получить российская компания, доля иностранного офшорного участия в которой превышает 50%.

Отмечается, что результатом получения субсидии должно быть создание отраслевого центра Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, который должен быть включен в систему автоматизированного обмена информацией об актуальных киберугрозах. Этот центр должен обеспечивать обнаружение, предупреждение и ликвидацию последствий кибератак на информресурсы РФ, проведение мероприятий по оценке степени защищенности этих ресурсов, устанавливать причины кибератак.