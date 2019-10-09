Требования к качеству питьевой воды актуализируют в рамках "регуляторной гильотины"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор изменит требования к качеству питьевой воды в рамках "регуляторной гильотины". Об этом сообщила в среду руководитель ведомства Анна Попова, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

Роспотребнадзор в рамках "регуляторной гильотины" намерен модернизировать санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормы, и к 2021 году из 424 действующих правил останется лишь 10.

"Мы выполняем поручение президента РФ начала этого года, именно касающееся качества воды питьевой водопроводной, мы провели актуализацию всей нормативной базы по воде в Российской Федерации. Мы актуализировали ее с учетом данных, которые представляет Всемирная организация здоровья, которые есть в Евросоюзе. Сегодня этот проект - внушительный том, над которым работали наши ученые и практики, лежит у меня на столе как проект", - сказала она.

Попова добавила, что в рамках "регуляторной гильотины" он станет частью большого свода гигиенических нормативов, которые создаст ведомство.

Уточняется, что по разделу "Эпидемиология" были пересмотрены 58 документов, требования систематизировали и сделали из них единый проект санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика инфекционных и паразитарных болезней". Также было актуализировано 65 гигиенических нормативов. Сейчас продолжается модернизация санитарных правил по разделу "Гигиена". Помимо этого, сформированы проекты восьми санитарных правил по направлениям: "Услуги", "Условия проживания и содержание территории", "Условия труда и производственные процессы", "Условия воспитания и обучения детей и подростков", "Радиационная безопасность", "Транспорт", "Требования для "специальных объектов", "Общественное питание".

О реформе

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".