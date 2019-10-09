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Медведев считает, что нужно аккуратно подходить к рекламе вина

Премьер-министр России обратил внимание на "законодательство, которому мы должны следовать"
Описание
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что реклама отечественного вина будет разрешена, если будет изменено законодательство.

"Мы к этому [рекламе вина] аккуратно относимся", - сказал председатель правительства во время осмотра выставки "Золотая осень", отвечая на вопросы виноделов. "Я никогда не считал, что, например, реклама нашего вина, которое произведено из российских виноматериалов, предосудительна", - признался он. При этом глава кабинета министров обратил внимание на тот факт, что "есть законодательство, которому мы должны следовать". "Если в обществе изменится отношение, то можно пообсуждать это с депутатами", - предположил председатель правительства.

Он также подчеркнул, что такое решение должно приниматься с учетом политики и в области здравоохранения, и в сфере продовольствия. "Нужен баланс между различными вещами", - уверен он. Поэтому необходимо "очень аккуратно действовать", указал Медведев.

Премьер-министр назвал очень важной работу отечественных виноделов, которая, по его мнению, "поднимает нашу страну".

Теги
Медведев, Дмитрий Анатольевич
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