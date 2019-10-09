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"Нафтогаз" обещает, что "Газпром" сможет напрямую поставлять газ предприятиям Украины

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о готовности работать с Украиной по поставкам газа после того, как Киев имплементирует у себя европейское законодательство

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Председатель Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, российский "Газпром" сможет уже с 2020 года напрямую поставлять газ крупным украинским предприятиям после того, как Киев выполнит нормы Европейского союза.

"Газпрому" ничего не мешает начать поставку газа украинским потребителям в любой момент, как только у нас будут подписаны договоры и как только мы внедрим европейские нормы работы украинского рынка газа", - заявил он на газовом форуме в Киеве.

Тогда "Газпром" сможет прийти на этот рынок и "поставлять газ такому количеству потребителей, какому они захотят", сказал Коболев.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о готовности работать с Украиной по поставкам газа после того, как Киев имплементирует у себя европейское законодательство.

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