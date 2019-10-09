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Кабмин России одобрил проект соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией

Планируется, что соглашение будет подписано на заседании Евразийского межправительственного совета

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. Соответствующее распоряжение кабмина от 7 октября опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Одобрить представленный Минэкономразвития согласованный с МИД России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и сербской стороной проект соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами и Республикой Сербией", - говорится в документе.

Планируется, что соглашение будет подписано на заседании Евразийского межправительственного совета.

Посол РФ в Сербии Боцан-Харченко в конце августа не исключал, что соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией может быть подписано 25 октября. Перед этим премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить подготовку этого документа. Документ, касающийся отдельных аспектов подписания соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Сербией, был подписан по итогам саммита в Нур-Султане в конце мая.

Теги
РоссияСербия
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