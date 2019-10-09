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Минфин внесет в кабмин законопроект об интернет-торговле алкоголем в ближайшее время

Изначально планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят
Здание Министерства финансов РФ Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание Министерства финансов РФ
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин России в ближайшее время внесет в правительство проект закона об интернет-торговле алкоголем, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов в кулуарах правления РСПП.

"Вот сейчас я приду и буду заниматься интернет-торговлей. Должны внести, у нас все готово. Осталось ряд технических моментов. В ближайшее время (внесем)", - сказал он.

Сазанов подтвердил, что законопроект предполагает поэтапное введение разрешений на продажу алкоголя в онлайн. "По срокам будем уточнять, первоначально предлагаем (вводить разрешения) для производителей и оптовиков, затем должны будем мониторить, а потом тем, кто имеет розничную лицензию, разрешить", - уточнил глава департамента Минфина.

Алкоголь онлайн

Изначально планировалось, что закон о легализации онлайн-продажи алкоголя вступит в силу с 1 января 2019 года, однако он так и не был принят. Предполагалось, что до 2020 года продавать через интернет можно будет только вино, шампанское, пиво и пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху.

Как пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин, законопроект вызвал разногласия в правительстве. В частности, в кабмине полагают, что разрешение продажи алкогольной продукции в интернете будет способствовать увеличению ее потребления.

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Россия
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