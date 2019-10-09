"Яндекс" выпустил мини-версию "Яндекс.Станции", управляемую жестами

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. "Яндекс" представил новую умную колонку "Яндекс.Станцию.Мини", управляемую жестами. Об этом сообщил на пресс-конференции Михаил Биленко, руководитель направления машинного интеллекта "Яндекса".

По его словам, новая версия имеет все функции "большой" колонки, например, кнопка отключения распознавания речи и все разъемы. Отличительной особенностью продукта стало управление жестами. Например, для того, чтобы сделать звук громче нужно поднять руку вверх, тише - вниз. Чтобы колонка перестала "говорить", надо накрыть ее рукой. Другой функцией стала возможность музицировать: с помощью жестов можно играть на колонке как на синтезаторе - звуками оркестра или "бытовыми", например, кастрюль.

Биленко отметил, что мини-колонка получила "все возможности голосового ассистента "Алисы".

Колонка будет доступна по цене 3990 рублей с 31 октября в магазинах "Связной" и "Беру". В качестве акции 30 октября компания в своем фирменном магазине в Москве меняет любую колонку от другого производителя на новую от "Яндекса".

Первая "Яндекс.Станция" была представлена весной прошлого года на собственной конференции Yet Another Conference. Ее стоимость составила 10 тыс. рублей. Устройство стало первым аппаратным продуктом для компании, специализирующейся на софте. Позже к гаджетам компании добавился, например, "Яндекс.Телефон" и ТВ-приставка "Яндекс.Модуль".

По оценкам аналитической фирмы Canalys, поставки умных колонок от "Яндекса" составили 40 тыс. штук в 2018 году. Сама компания данные о продажах не раскрывает.

Развитие умных колонок и вртуальных ассистентов, встроенных в них - одно из ведущих направлений, которым занимаются IT-компании в России и мире. Так, о выходе на рынок "умных" колонок заявляли Mail.Ru Group с голосовым ассистентом "Маруся", Сбербанк и Alibaba с колонкой Tmall Genie, стоимость которой оценивается в 4742 руб. Для создания подобных сервисов требуется разработки в области искусственного интеллекта - "сквозной" технологии из нацпроекта "Цифровая экономика".