Кабмин исключил из списка продэмбарго нут и чечевицу для посевов

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России внесло изменения в список наименований, попадающих под действие продовольственного эмбарго, исключив из него нут и чечевицу для посевов. Об этом говорится в опубликованном на официальном портале правовой информации постановлении кабмина от 7 октября.

Ранее в Россию было запрещено ввозить корнеплоды и клубнеплоды, за исключением овощей, съедобных корнеплодов и клубнеплодов, картофеля семенного, лука-севка, кукурузы сахарной гибридной для посева, гороха для посева. Ограничения касались стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. С 7 октября в список исключений также вошли нут и чечевица для посевов. Опубликованный перечень будет действовать до конца 2020 года.

Согласно документу, сорта семян нута и чечевицы, которые можно ввозить, должны быть включены в госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, ввозить в Россию можно будет партии семян, предназначенных для научных исследований, государственных испытаний и производства семян для экспорта из России при подтверждении Минсельхозом целевого назначения импортных товаров в пределах определенной квоты.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их. Россия 7 августа 2014 года ввела пакет ответных мер в отношении Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Так называемые контрсанкции представляли собой запрет сроком на один год импорта в РФ из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Позже продовольственное эмбарго было продлено и действует в настоящее время.