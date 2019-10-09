Медведев подчеркнул, что Россия разделяет стратегические цели ФАО

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия разделяет стратегические цели Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

В среду после открытия традиционной сельскохозяйственной выставки "Золотая осень" в Москве премьер встретился с гендиректором ФАО Цюй Дунъюем, поздравив его с избранием на пост главы организации.

"Хочу сразу сказать, что мы, во-первых, готовы способствовать реализации вашей программы всеми теми возможностями, которые есть у РФ, а, с другой стороны, рассматриваем ФАО как ключевую многостороннюю организацию в области мирового сельскохозяйственного производства, и, конечно, разделяем стратегические цели организации", - сказал Медведев.

Среди таковых глава правительства РФ упомянул борьбу с голодом, а также обеспечение населения качественным доступным и сбалансированным питанием. В этом же направлении, подчеркнул Медведев, Россия развивает и собственное сельское хозяйство.

В свою очередь, Цюй Дунъюй выразил признательность российскому руководству за поддержку его избрания главой ФАО, подчеркнув, что без этого его победа на выборах была бы невозможна.

"Я вижу огромный прогресс в том, что касается развития сельского хозяйства [в России] за последние четыре года", - сказал Цюй Дунъюй.