Роспотребнадзор сообщил, что контрольная закупка выявляет нарушения почти в 90% случаев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Контрольная закупка является мощным инструментом, позволяющим выявить нарушения в девяти из десяти случаев. Об этом сообщила в среду руководитель ведомства Анна Попова, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках "правительственного часа".

"Контрольная закупка - очень мощный инструмент, которым вы нас вооружили с начала этого года, и мы начали с ним работать. При контрольной закупке мы обнаруживаем нарушения почти в 90% случаев, нарушения на грани уголовных, мы передаем в следственные органы достаточно часто", - сказала она.

Попова добавила, что Роспотребнадзор готовит совместное письмо с Банком России. В нем говорится о необходимости проводить контрольную закупку как мониторинговое мероприятие еще до возникновения жалоб. Сейчас она проводится только при условии обращения.

О контрольной закупке

Контрольная закупка была включена в законодательство (в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 3 июля 2016 года. По оценке правительства, проведение проверок в режиме "контрольная закупка" или "тайный покупатель" позволит сократить число плановых проверок, в ходе которой проверяющие пытаются найти нарушения, эффективно решать задачи контроля, а, с другой стороны, не вмешиваться в деятельность проверяемой компании.

В минувшем году правом проводить контрольные закупки были наделены Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Путем контрольных закупок Роспотребнадзор может проверять качество продаваемых товаров или услуг, а Росздравнадзор проверять соблюдение правил отпуска лекарственных препаратов, выявлять фальсифицированные или просроченные лекарства и проверять соблюдение условий предоставления платных медицинских услуг.

Одни из первых контрольных закупок Роспотребнадзор провел в январе этого года, проверив совместно с Национальным союзом производителей молока ("Союзмолоко") качество и безопасность сыра и молока в пяти регионах России.

Согласно принятому в ноябре 2018 года постановлению правительства РФ о правилах проведения контрольной закупки, она может проводиться и дистанционно через интернет. После завершения контрольной закупки проводящий ее чиновник объявляет продавцу о том, что это была именно контрольная закупка, предъявляет свое удостоверение и копию приказа о проведении такой закупки. Если купленный товар не изымается для исследований и не испорчен в результате этого мероприятия, продавец должен вернуть деньги должностному лицу, а покупатель - вернуть товар.

Банк России с начала этого года получил возможность в режиме контрольных закупок проверять, не наносит ли деятельность кредитной организации ущерба ее кредиторам и вкладчикам. А Росстандарт, по данным СМИ, предлагает наделить его правом проводить контрольные закупки для контроля точности продажи топлива на бензозаправках.