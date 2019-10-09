Минфин готов рассмотреть налог на движимое и недвижимое имущество со снижением ставки

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин России готов рассмотреть предложение бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но снизить ставку на половину. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Что касается предложения (РСПП по вопросу налогообложения движимого и недвижимого имущества - прим. ТАСС) снизить ставку. Надо взвесить это предложение. Можно снизить ставку наполовину, но тогда объектом налогообложения будет все имущество - движимое и недвижимое. Давайте посмотрим, готовы здесь работать", - сказал Силуанов.

Ранее решением правительства налог на движимое имущество был отменен, однако его отмена вызвала много споров у бизнес-сообщества о разграничении понятия движимого и недвижимого имущества.

"Мы договорились, что подготовим законопроект, который будет сохранять действующее распределение между движимым и недвижимым имуществом. Споры будут решаться в общем установленном порядке", - сказал Силуанов, выступая на заседании.

Отмена налога на движимое имущество компаний начала действовать с 1 января 2019 года. Предполагается, что эта мера должна способствовать ускоренному обновлению основных фондов и создавать стимулы для развития промышленности.

Налог на имущество организаций является региональным. Субъекты РФ, устанавливая собственные ставки налога, вправе дифференцировать их в зависимости от категорий налогоплательщиков и вида имущества. В отношении отдельных объектов недвижимости (торговых и административно-деловых центров, офисов, точек общепита и др.) при расчете налога применяется их кадастровая стоимость, если субъект РФ принял соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный региональный перечень.