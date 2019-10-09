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ЦСР займется внедрением новых принципов госуслуг для МЭР за 511 млн рублей

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано в среду

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Фонд "Центр стратегических разработок" (ЦСР) определен единственным исполнителем осуществляемых Минэкономразвития закупок услуг по экспертной и методологической поддержке внедрения новых принципов госуслуг и развития сети многофункциональных центров.

Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на портале pravo.gov.ru.

"Минэкономразвития России осуществлять финансирование государственного контракта в размере 511 млн рублей с учетом НДС за счет лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минэкономразвития в установленном порядке на 2019-2020 годы на реализацию госпрограммы "Информационное общество", - отмечается в документе.

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