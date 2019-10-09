ЕАЭС и Сербия подпишут соглашение о свободной торговле в октябре

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в октябре посетит Белград, в рамках визита в том числе планируется подписать соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер для импорта сербских фруктов в Россию.

На проходящей в Москве выставке "Золотая осень" глава российского правительства осмотрел стенд с сербскими фруктами.

"Через десять дней, когда вы уже официально будете в Белграде, даст бог, подпишем соглашение о фитосанитарных мерах", - сказал министр сельского хозяйства Сербии Бранислав Недимович, демонстрируя Медведеву сербские фрукты - яблоки, груши, нектарины и сливы, из которых также производится ракия.

"И выпьем за это ракии как раз", - с улыбкой ответил Медведев.

Сербский министр сообщил, что в конце октября его страна подпишет соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом, которое в том числе будет предусматривать свободную продажу ракии в странах ЕАЭС.