Медведев заявил, что российским аграриям необходимо заниматься селекцией картофеля

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что Россия сама должна заниматься селекцией картофеля, чтобы не остаться без него, если вдруг зарубежные партнеры откажут стране в семенах.

На выставке "Золотая осень" в Москве Медведев осмотрел стенд Республики Северная Осетия-Алания, где были представлены картофель и форель.

"А семена-то наши?" - спросил глава российского правительства, ознакомившись с продукцией. Медведеву рассказали, что Северная Осетия начала заниматься селекцией, и порядка 25-30% семян - из республиканских лабораторий.

"На самом деле это критически важно, потому что мы с вами понимаем, что картофель - это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то момент - без картошки можем остаться. Поэтому селекцией генетикам надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.

Председатель правительства похвалил стенд, отметив, что "выглядит картошка прямо отменно". Глава республики Вячеслав Битаров объяснил, что для выращивания картофеля используются "высокогорные условия, где нет переносчиков болезней". Он также продемонстрировал Медведеву стенд с форелью, отметив, что в свое время осетинскую форель поставляли царскому столу.