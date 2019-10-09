Медведев предложил создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал развивать цифровую среду для агропромышленного комплекса (АПК) и создать подробную базу данных о состоянии отрасли.

"Еще оно направление - цифровизация сельского хозяйства. Нам нужно создать современную, высокотехнологичную среду для всех, кто связан с агропромышленным комплексом, и дать возможность сельхозпроизводителям получать информацию в электронном виде. Нужно упростить контакты с органами государственной власти и создать подробную базу данных о состоянии агропромышленного комплекса в целом", - заявил председатель правительства на пленарном заседании Международного агропромышленного форума.

Он пояснил, что в такой базе данных должны быть сведения и о крупных предприятиях, и о небольших товарных производствах. Премьер также добавил, что работа по цифровизации в АПК ведется в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

Медведев напомнил, что ранее "развитие агроиндустрии назвали "зеленой революцией", и она, эта революция, действительно, изменила жизнь очень многих людей". "Но в XXI веке уже задачи другие, уже создаются и так называемые зеленые бренды, мы учимся совмещать интенсивное аграрное производство, современные технологии, защиту окружающей среды, следим за тем, что производим, что продаем, что подается на стол. И в этом смысле эта задача не менее сложная, чем та, которая была в XX веке", - добавил премьер.

Глава кабмина обратил внимание на такую глобальную проблему, как голод в ряде слаборазвитых стран. "На планете сохраняются места, где голод. И мы не можем относиться к этому равнодушно, нам нужно вместе с другими странами принимать все необходимые решения, чтобы эта проблема в XXI веке была решена", - заявил он. При этом Медведев подчеркнул, что "не нужно бояться сложных задач, поскольку решать их действительно интересно".