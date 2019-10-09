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Совфед утвердил отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФОМС и Фонда соцстрахования за 2018 год

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил отчеты об исполнении бюджетов за 2018 год трех государственных внебюджетных фондов - Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Пенсионным фондом в отчетном периоде выполнены все публичные нормативные обязательства, на исполнение которых направлено 8,1 трлн руб., или 96,5% от общего объема расходов бюджета фонда. "На выплату страховых пенсий 40,2 млн получателей использовано 6,7 трлн рублей, средний размер страховой пенсии по старости увеличился за 2018 год на 422,72 рубля и составил почти 14,2 тыс. рублей, средний размер социальной пенсии на конец 2018 года превысил 9 тыс. рублей", - пояснила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова.

По словам сенатора, в 2018 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы с 1 января на 3,7%, социальные пенсии увеличились на 2,9% с 1 апреля 2018 года.

Член комитета СФ по соцполитике Татьяна Кусайко отметила, что доходы бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2018 году составили 1,895 трлн рублей, или 100,4% от утвержденного размера (1,887 трлн рублей). По сравнению с 2017 годом доходы увеличились на 158 млрд рублей (на 9,1%).

Бюджет Фонда социального страхования за 2018 год исполнен по доходам в сумме 735,2 млрд рублей, или 103,7% к показателю, утвержденному законом, по расходам - в сумме 702,2 млрд рублей (95,3% от утвержденных законом назначений).

"Расходы фонда на выплату пособий, связанных с материнством, составили 291,2 млрд рублей с ростом к 2017 году на 0,2%. На оплату родовых сертификатов для 1,5 млн женщин и 1,9 млн малышей израсходовано 15 млрд рублей", - отметил заместитель главы комитета Совфеда по соцполитике Александр Варфоломеев.

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