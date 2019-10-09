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Медведев на аграрной выставке узнал о планах выращивания креветок в РФ и попробовал морс

Премьер-министр также заявил о готовности посетить чемпионат мира по пахоте

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев собирается приехать на чемпионат мира по пахоте, который впервые пройдет в РФ в июне.

Осматривая выставку "Золотая осень", глава кабинета министров зашел на стенд Ленинградской области, где ознакомился с проектами региона по выращиванию креветок, овощей и салатов. Представители области пригласили председателя правительства на чемпионат мира по пахоте, заявки на участие в котором уже подали аграрии из 37 стран, среди которых Канада, США, Австралия. "Это довольно интересно, можно съездить, тем более, что у нас пахотные возможности самые большие в мире, поэтому где, как не у нас, проводить", - поддержал предложение Медведев.

На стенде Калининградской области глава региона Антон Алиханов рассказал премьер-министру о новых проектах в сфере АПК, среди которых, например, молочный комплекс на 3900 коров. По его словам, также активно развивается выращивание и переработка фруктов, из которых даже делается калининградская чурчхела (десерт кавказской кухни из залитых натуральным соком орехов - прим.ТАСС). "Мы себя практически по всем позициям обеспечиваем на 100% [продовольствием], за исключением пока фруктов и овощей, года два нам надо, чтобы выйти на полное обеспечение", - отметил губернатор. "Мы в этом году стали вторым регионом по урожайности зерновых", - доложил Алиханов.

Здесь же председатель правительства получил еще одно приглашение - приехать на открытие нового комплекса по производству белковых концентратов, которые планируется активно поставлять на экспорт. Алиханов также рассказал о строительстве в регионе небольших рыболовецких кораблей, поинтересовавшись, можно ли расширить государственную поддержку этого направления. "Давайте посмотрим, вопрос в том, есть ли потребность в таких судах, но мы активно занимаемся этой темой [развитие рыболовства]", - ответил Медведев.

На стенде Волгоградской области глава кабинета министров выслушал доклад о том, как выполняется проект, связанный с обводнением волго-ахтубинской поймы - крупнейшей речной долины. "Это очень серьезная тема", - заметил Медведев. По словам специалистов, реализация данного проекта позволит не только решить экологические проблемы, но и увеличить мелиорацию почти в два раза и нарастить производство овощей. Эксперты считают, что проект весьма полезен с точки зрения импортозамещения.

Национальный проект по экспорту продукции АПК

Разговор о рыболовстве председатель правительства продолжил на стенде Карелии. "Очень красиво выглядит", - заметил он, осматривая образцы продукции. "Появилась уже карельская креветка, начали промысел северной креветки в Баренцевом море", - рассказали председателю правительства представители региона. Они рассчитывают, что "немного креветочной продукции" будет добавлено в национальный проект по экспорту продукции АПК.

"Мы только за, нам необходимо цифру [целевой показатель] выполнить, поэтому если еще креветку повезем, то совсем хорошо", - отреагировал сопровождавший Медведева министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Аграрии попросили Медведева обратить внимание и на продукцию из ягод. По их мнению, морсы и соки из, например, брусники и клюквы следовало бы внести в разрабатываемый сейчас единый государственный реестр стандартов питания для учеников школ. "Я это поддерживаю, потому что это здоровое питание", - заявил Медведев. Он попробовал один из таких напитков, похвалив натуральный вкус.

Из продукции Кабардино-Балкарии внимание премьер-министра привлекли яблоки с надписями "Россия" и "Кабардино-Балкарская Республика". Садоводы объяснили, что соответствующий трафарет наклеивается на плоды, пока они растут и отпечаток остается на зрелом яблоке. Медведев высоко оценил и продукцию регионального животноводства, которая в последнее время активно поставляется на экспорт. "Надо поставлять и в арабские страны", - посоветовал он.

Развивать экспорт глава кабинета министров посоветовал и челябинским производителям круп. "Очень серьезно рассчитываем на Китай", - отметили специалисты. "Надо объяснить нашим китайским друзьям, что гречка - это вкусно", - поддержал планы Медведев. Тему выращивания фруктов и их переработки Медведев продолжил обсуждать на стенде Карачаево-Черкесии, которая представила огромную "скульптуру" созданную из свежих груш. Пакетик с сушеными грушами без добавок и консервантов глава кабинета министров подержал в руках, похвалив как внешний вид, так и аромат продукта.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАвстралияКанадаСША
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