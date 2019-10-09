Медведев призвал продолжать улучшать качество сельхозпродукции с учетом требований времени

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал работников агропромышленной отрасли России продолжать улучшать качество сельхозпродукции с учетом требований времени.

"Как активный участник мирового продовольственного рынка, один из крупнейших в продовольствии, Россия не может оставаться в стороне от необходимости адекватно реагировать на новые вызовы", - заявил он в ходе выступления на пленарном заседании Международного агропромышленного форума.

"Нам нужно и дальше улучшать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии", - подчеркнул премьер. Медведев отметил, что традиционное сельское хозяйство очень сильно изменилось. Привычные методы с избыточным количеством удобрений, с энергоемкой техникой далеко не всегда эффективны. Кроме того, люди хотят покупать экологически чистые органические продукты, несмотря на то, что они стоят дороже. Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов и способ их производства оказывается не менее важным, чем количество продуктов и их разнообразие, заявил глава правительства.

"Конечно, это мнение больше распространено в развитых странах с довольно высоким уровнем доходов, но сами идеи здорового питания, на которых основана концепция органических продуктов, становятся все более популярными и в мире, и в нашей стране", - сказал Медведев.

Он заявил, что Россия ведет соответствующую системную деятельность по нескольким направлениям. Продолжают внедряться принципы рационального природопользования, идет восстановление лесов, развивается мелиорация земель сельхозназначения.

"Второе - мы вводим современное нормативное регулирование для органической продукции. Новое законодательство вступает в силу с 1 января следующего года", - напомнил Медведев.