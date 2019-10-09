Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев призвал продолжать улучшать качество сельхозпродукции с учетом требований времени

Как отметил премьер-министр, Россия не может оставаться в стороне от необходимости адекватно реагировать на новые вызовы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал работников агропромышленной отрасли России продолжать улучшать качество сельхозпродукции с учетом требований времени.

"Как активный участник мирового продовольственного рынка, один из крупнейших в продовольствии, Россия не может оставаться в стороне от необходимости адекватно реагировать на новые вызовы", - заявил он в ходе выступления на пленарном заседании Международного агропромышленного форума.

"Нам нужно и дальше улучшать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии", - подчеркнул премьер. Медведев отметил, что традиционное сельское хозяйство очень сильно изменилось. Привычные методы с избыточным количеством удобрений, с энергоемкой техникой далеко не всегда эффективны. Кроме того, люди хотят покупать экологически чистые органические продукты, несмотря на то, что они стоят дороже. Рождается новая культура питания, в которой качество продуктов и способ их производства оказывается не менее важным, чем количество продуктов и их разнообразие, заявил глава правительства.

"Конечно, это мнение больше распространено в развитых странах с довольно высоким уровнем доходов, но сами идеи здорового питания, на которых основана концепция органических продуктов, становятся все более популярными и в мире, и в нашей стране", - сказал Медведев.

Он заявил, что Россия ведет соответствующую системную деятельность по нескольким направлениям. Продолжают внедряться принципы рационального природопользования, идет восстановление лесов, развивается мелиорация земель сельхозназначения.

"Второе - мы вводим современное нормативное регулирование для органической продукции. Новое законодательство вступает в силу с 1 января следующего года", - напомнил Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Реклама на ТАСС
Завод по выращиванию креветок в Ленинградской области откроют в феврале 2020 года
Предприятие будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС