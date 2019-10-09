Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Матвиенко предложила направлять сэкономленные деньги Фонда соцстрахования на путевки детям

Спикер Совфеда поручила комитету по социальной политике проработать эту инициативу

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным внести изменения в законодательство, позволяющие Фонду социального страхования направлять сэкономленные деньги на организацию детского отдыха.

"Возможно внести изменения в законодательство, чтобы разрешить Фонду социального страхования направлять средства для приобретения путевок для детей в летние лагеря. Кроме того, наши профсоюзы - крупнейшие владельцы имущества, земли, минеральных ресурсов. С 90-х годов они продали огромное количество зданий, сооружений культуры. Это собственность не профсоюза, а членов профсоюза. Давайте посмотрим, сколько продано, сколько средств получено и куда они потрачены", - сказала Матвиенко.

Она поручила комитету Совфеда по социальной политике проработать эти вопросы, а также провести встречу с представителями профсоюзов. Спикер напомнила, что раньше именно профсоюзы финансировали детский отдых.

Теги
Матвиенко, Валентина Ивановна
Реклама на ТАСС
На Камчатке построят бальнеологический курорт премиум-класса
Общая площадь комплекса превысит 3,1 тыс. кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС