Матвиенко предложила направлять сэкономленные деньги Фонда соцстрахования на путевки детям

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным внести изменения в законодательство, позволяющие Фонду социального страхования направлять сэкономленные деньги на организацию детского отдыха.

"Возможно внести изменения в законодательство, чтобы разрешить Фонду социального страхования направлять средства для приобретения путевок для детей в летние лагеря. Кроме того, наши профсоюзы - крупнейшие владельцы имущества, земли, минеральных ресурсов. С 90-х годов они продали огромное количество зданий, сооружений культуры. Это собственность не профсоюза, а членов профсоюза. Давайте посмотрим, сколько продано, сколько средств получено и куда они потрачены", - сказала Матвиенко.

Она поручила комитету Совфеда по социальной политике проработать эти вопросы, а также провести встречу с представителями профсоюзов. Спикер напомнила, что раньше именно профсоюзы финансировали детский отдых.