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Минфин предлагает расширить список компаний для налогового мониторинга

Ведомство планирует понизить планку объема уплачиваемых компанией налогов для включения в данный список

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минфин РФ выступил с инициативой по расширению списка компаний, участвующих в системе налогового мониторинга. Об этом в среду сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Мы предлагаем режим, который сегодня есть для тех компаний, которые являются крупными, которые открывают свои данные для налоговой службы и участвуют в системе налогового мониторинга. Мы предлагаем расширить список таких компаний", - сказал Силуанов.

По его словам, министерство планирует понизить планку объема уплачиваемых компанией налогов для включения в данный список.

Налоговый мониторинг Федеральная налоговая служба ведет с 1 января 2016 года. Это способ информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, что, в свою очередь, освобождает ее от проведения камеральных и выездных налоговых проверок и сохраняет за налоговым органом возможность проверки полноты и своевременности исчисления и уплаты обязательных платежей.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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