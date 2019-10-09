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Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Альфа-банка" на "позитивный" со "стабильного

Сами рейтинги подтверждены на уровне BB+

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило на "позитивный" со "стабильного" прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Альфа-банка, говорится в сообщении агентства.

Сами рейтинги подтверждены на уровне BB+.

"Позитивный прогноз отражает ожидание Fitch, что рейтинг банка будет повышен до BBB- в течение ближайших одного - двух лет в соответствии с недавним улучшением операционной среды в России (в настоящее время Fitch оценивает его на уровне bbb-, по сравнению с bb+ ранее) и последующими повышениями других российских частных банков", - говорится в сообщении агентства.

Альфа-банк является крупнейшим частным банком в России. По состоянию на конец первого полугодия 2019 года клиентская база физических лиц Альфа-банка достигла 16,5 млн клиентов, юридических лиц - превысила 640 тыс.

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