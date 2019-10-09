Эксперты считают, что Росстату нужен внешний аудит для проверки адекватности его методик

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Росстату необходим внешний аудит для проверки адекватности его методик, а само статистическое ведомство не должно находиться внутри системы госуправления, считает президент исследовательского холдинга "Ромир", вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

"Как минимум, он (Росстат - прим. ТАСС) не может находиться внутри министерства, эффективность работы которого он же и оценивает. Я понимаю, что это не все функции Росстата, у Росстата достаточно широкие функции, но это выглядит странно. Более того, из-за этого, наверное, нет доверия и со стороны бизнеса и со стороны общества к Росстату. Поэтому конечно ответственность Росстата за цифру должна повышаться, адекватность их методик должна проверяться, наверно, должны быть какие-то внешние контакты, внешний аудит. Но в то же время он должен быть более независимым для того, чтобы давать объективную картину, а не все время находиться в ситуации, когда наступает внутренний конфликт", - сказал Милехин в интервью ТАСС.

"Меня смущает, что Росстат, который должен работать на государство, на бизнес, на общество - он находится в системе того, что в принципе он сам же измеряет, давая прямо или косвенно оценку этим измерениям", - сказал он.

"Ромир" - российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях.

Ситуация вокруг Росстата

В июне 2019 года глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики. По словам Кудрина, при нынешней структуре возникает конфликт интересов.

В свою очередь, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил ТАСС, что конфликта интересов при курировании Росстата не возникает, так как выстроена система защиты от влияния на статистические данные.