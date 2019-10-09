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Минсельхоз создает зеленый бренд для товаров с улучшенными экологическими характеристиками

Соответствующий закон доработан с учетом публичного обсуждения, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ работает над созданием зеленого бренда для продуктов с улучшенными экологическими характеристиками, сообщил на Первом международном агропромышленном форуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

"В июле текущего года мы подготовили проект федерального закона об экологически чистой продукции, сырье и продовольствии. Соответствующий закон был доработан с учетом публичного обсуждения. При этом в рамках унификации наших понятий, в рамках унификации тех определений, которые мы используем, в понимании этого закона у нас даже появилось новое понятие - это не экологически чистая продукция, а все-таки сельхозпродукция, сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками", - сказал он.

По словам Патрушева, выделение сегмента продукции с улучшенными экологическими характеристиками не является уникальным явлением в мировой практике. Он подчеркнул, что речь не идет о снижении требований по качеству. Основное отличие продукции, которая будет производиться под брендом зеленой продукции, от органической будет состоять в том, что при ее производстве будет использоваться "определенное количество высококачественных, высококлассных удобрений", пояснил министр. При этом, заверил он, такая продукция будет абсолютно безопасной для человека и окружающей среды.

Глава Минсельхоза выразил надежду на то, что если органическая продукция является более эксклюзивной и доступной, то зеленый бренд будет доступен практически повсеместно.

Поручение о создании дорожной карты защищенных брендов экологически чистой сельскохозяйственной продукции было дано президентом России Владимиром Путиным в феврале 2019 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПатрушев, Дмитрий Николаевич
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