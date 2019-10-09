В Северной Осетии впервые создали кооператив производителей семенного картофеля

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Крупнейший производитель картофеля в Северной Осетии - предприятие "Фат-агро" - создало одноименный кооператив производителей семенного картофеля. Об этом ТАСС сообщил в среду директор компании Заур Марзоев.

"Кооператив производителей семенного картофеля создан для решения вопроса нехватки посевных площадей, чтобы увеличить объемы производства. Модель сотрудничества с фермерами мы переняли у швейцарских коллег. Условия - самые выгодные для обеих сторон", - сказал Марзоев.

В кооператив вошли пять хозяйств в различных районах республики. Поля выбраны наиболее подходящие для выращивания качественного семенного материала. По договору компания бесплатно передает семена картофеля фермерам, они выращивают его под контролем специалистов. При необходимости фермеры могут также нанимать технику компании, а после уборки урожая картофель привозят в картофелехранилище "Фат-агро".

В 2020 году компания планирует экспортировать около 8 тыс. т семенного картофеля.

Сельскохозяйственное предприятие "Фат-агро" входит в группу компаний "Бавария" и занимается выращиванием зерновых и овощных культур, элитных сортов картофеля, кукурузы, сои. На базе предприятия также реализуется проект создания Северо-Кавказского регионального центра по производству семенного картофеля.

Всего предприятие имеет 350 га земель, отведенных под семеноводство. На 10 га в горах на высоте 2100 м над уровнем моря выращивается оздоровленный первичный семенной материал.