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В Минкомсвязи сообщили, что операторы будут создавать СП для работы на сетях 5G

Совместные предприятия выбраны в качестве оптимального сценария, пояснили в ведомстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Использование сетей связи 5G планируется осуществлять путем создания совместных предприятий (СП) операторами. Об этом в среду сообщил директор департамента государственной политики в сфере связи Минкомсвязи РФ Андрей Канцуров.

"С операторами, экспертным сообществом, органами власти мы обсуждали выбор оптимального сценария использования сетей 5G - либо идти по пути создания единого консорциума операторов, либо идти по пути совместного использования спектров. Сейчас договорились о том, что путь будет через совместные предприятия. То есть операторы будут создавать СП, подписывать соглашения, буквально в ближайшее время приступим", - сказал он, выступая на конференции "Росинфоком" в Санкт-Петербурге.

Канцуров также уточнил, что на первом этапе этой работы операторы будут договариваться о том, какая форма, задачи и функции будут у каждого. Он добавил, что в настоящее время концепция развития сетей 5G, куда, в частности, входит и этот вопрос, находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Научно-техническая конференция "Росинфоком-2019" проходит в среду в Петербурге. Она посвящена модернизации информационной инфраструктуры для сетей 5G и других перспективных технологий в интересах цифровой трансформации регионов.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика". В федеральном проекте предусмотрено создание пилотной зоны 5G до конца 2019 года. При этом к концу 2021 года нужно приступить к внедрению 5G на территории не менее 10 городов-миллионников.

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