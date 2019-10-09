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Володин: Дума намерена принять поправки о направлении бюджетных кредитов на инвестпроекты

В этом случае Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать возврата, пояснил спикер нижней палаты парламента

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Бюджетные кредиты субъектам федерации могут разрешить направлять на реализацию инвестпроектов, соответствующие поправки намерены подготовить депутаты Госдумы. Об этом заявил в ходе "правительственного часа" с зампредом правительства РФ Виталием Мутко председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, этот вопрос поднимался во время рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета за 2018 год в ходе дискуссии с министром финансов Антоном Силуановым.

"Могу вас проинформировать, вчера этот вопрос обсуждали, вышли на решение, которое, возможно, мы с вами вместе реализуем до конца текущего года, внесем необходимые изменения в законодательство. Речь идет о том, чтобы те бюджетные кредиты, которые выделены регионам, а это в первую очередь дотационные регионы, можно было направлять на поддержку реализации инвестиционных проектов в регионах и, соответственно, в этом случае Минфин будет засчитывать эти средства и не требовать возврата", - рассказал Володин.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичМутко, Виталий ЛеонтьевичСилуанов, Антон Германович
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