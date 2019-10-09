Киев не согласен продлевать транзитный контракт с Москвой на один год

КИЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Украина не согласна продлевать контракт по транзиту газа с Россией на один год, поскольку Киев нацелен подписать долгосрочный договор "по европейским правилам". Об этом заявил в среду премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства страны.

"Украине важно получить новый долгосрочный договор, потому что Украина и наша ГТС начинает работать по европейским правилам, - сказал он. - Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит".