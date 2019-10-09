Минвостокразвития: структуру профобразования в Арктике изменят в интересах экономики

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Структура профессионального образования в Арктике будет переработана в соответствии с перспективной кадровой потребностью экономики территорий. Об этом журналистам в среду сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

"С нового года у нас полноценно в Арктике начинает работать Агентство по развитию человеческого капитала, это один из дальневосточных институтов развития. Перед ним в качестве одной из ключевых задач стоит изменение структуры профессионального образования в Арктической зоне, приведение ее в соответствие с перспективной кадровой потребностью экономики", - сказал Крутиков.

Он пояснил, что эта работа включает изменение спектра специальностей подготовки в высших и средних профессиональных учебных заведениях, а также возможное увеличения контрольных цифр приема в зависимости от потребности рынка труда с учетом создания новых предприятий.

"В первую очередь эта работа будет вестись в части среднего профессионального образования. Оценка перспективных инвестиционных проектов в Арктике показывает, что более половины рабочих мест будут требовать именно этот уровень образования", - уточнил Крутиков.

Он добавил, что задачу по пересмотру подготовки специалистов агентство должно будет выполнять вместе с властями регионов и конкретными учебными заведениями арктических территорий.