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Завод по выращиванию креветок в Ленинградской области откроют в феврале 2020 года

Предприятие будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Завод по выращиванию креветок в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области откроется в феврале 2020 года, соответствующая информация была размещена в среду на сайте правительства Ленинградской области.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду, осматривая выставку "Золотая осень", посетил стенд Ленинградской области, где ознакомился с проектом региона по выращиванию креветок.

"Предприятие строится в Тосненском районе и будет производить около 200 тонн деликатесной морепродукции в год. Сейчас завод "Северная креветка" проводит отладку технологий и оборудования, открытие намечено на февраль 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

ООО "Северная креветка" в поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области с 2018 года реализует первый этап проекта по выращиванию креветки с применением установок замкнутого водоснабжения. Стоимость проекта - около 350 млн рублей. Ферма планирует выращивать белоногую креветку ваннамей (королевская креветка), гигантскую пресноводную креветку Розенберга, австралийских раков и морскую спаржу.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассчитывает, что продукция Ленинградской области составит конкуренцию зарубежной, соответствующими планами он поделился с премьер-министром Дмитрием Медведевым в ходе презентации проекта на выставке "Золотая осень". "Сейчас мы запускаем проект по круглогодичному выращиванию креветки в условиях замкнутого водоснабжения, которая, уверен, составит конкуренцию зарубежной", - сказал Дрозденко.

Выставка "Золотая осень - 2019" проходит в Москве, на ВДНХ с 9 по 12 октября. Агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс региона представлен объединенными стендами площадью более 150 кв. метров, экспозицией племенных сельскохозяйственных животных, торговыми павильонами гастрономического фестиваля на Красной площади. Ленинградскую область в Москве представляют более 120 сельскохозяйственных предприятий.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичДрозденко, Александр ЮрьевичРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская область
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